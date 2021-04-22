В Киеве показали "рабочую" схему наглых воров: прямо на ходу

"Именно так работает банда лиц воров-грабителей, которые поселились и "зарабатывают" на импотенции системы. Долго еще с этим должны мириться?" - подписал видео автор поста.

В ролике можно увидеть, как по улице идет женщина, ее окружает толпа воров. Они вытаскивают кошелек из ее сумки настолько ловко, что она даже этого не замечает.

В Киеве наглые воры вытаскивают ценные вещи прямо на ходу

В комментариях украинцы возмутились, почему же автор видео не предупредил женщину, не посигналив ей из машины.