В Киеве показали "рабочую" схему наглых воров: прямо на ходу

В Киеве показали рабочую схему воровства банды ромов. Они нагло обманывают прохожих людей на улицах столицы.
Видео с моментом воровства показали на видео, опубликованном на странице в Facebook "Киев Оперативный".
"Именно так работает банда лиц воров-грабителей, которые поселились и "зарабатывают" на импотенции системы. Долго еще с этим должны мириться?" - подписал видео автор поста.
В ролике можно увидеть, как по улице идет женщина, ее окружает толпа воров. Они вытаскивают кошелек из ее сумки настолько ловко, что она даже этого не замечает.
В Киеве наглые воры вытаскивают ценные вещи прямо на ходу
В комментариях украинцы возмутились, почему же автор видео не предупредил женщину, не посигналив ей из машины.
Как мы ранее писали, в Киеве молодые люди совершили нападение на женщину прямо у подъезда ее дома, чтобы ограбить.