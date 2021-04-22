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В Киеве показали "рабочую" схему наглых воров: прямо на ходу

Автор: Людмила Жукова

В Киеве показали рабочую схему воровства банды ромов. Они нагло обманывают прохожих людей на улицах столицы.

Видео с моментом воровства показали на видео, опубликованном на странице в Facebook "Киев Оперативный".

"Именно так работает банда лиц воров-грабителей, которые поселились и "зарабатывают" на импотенции системы. Долго еще с этим должны мириться?" - подписал видео автор поста.

В ролике можно увидеть, как по улице идет женщина, ее окружает толпа воров. Они вытаскивают кошелек из ее сумки настолько ловко, что она даже этого не замечает.

В Киеве наглые воры вытаскивают ценные вещи прямо на ходу

В комментариях украинцы возмутились, почему же автор видео не предупредил женщину, не посигналив ей из машины.

  • Було б добре якби автора так само обчистили! Ми з нього поржем! Це наскільки імпотент на мозок! Дочекайся допомоги від нашої бидлоти!
  • Мда...заснять заснял...а заступиться и спугнуть- побоялся.
  • Ничего страшного там нет,просто хотели снять штаны для подруги,а то как белая ворона в этой буйной корпорации цыганских монстров.
  • Вообще страх потеряли.

Как мы ранее писали, в Киеве молодые люди совершили нападение на женщину прямо у подъезда ее дома, чтобы ограбить.

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