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У Києві показали "робочу" схему нахабних злодіїв: прямо на ходу

Автор: Людмила Жукова

У Києві показали робочу схему крадіжки банди ромів. Вони нахабно обманюють перехожих людей на вулицях столиці.

Відео з моментом крадіжки показали на відео, опублікованому на сторінці в Facebook "Київ Оперативний" .

"Саме так працює банда осіб злодіїв-грабіжників, які оселилися і "заробляють" на імпотенції системи. Довго ще з цим повинні миритися?"- підписав відео автор поста.

У ролику можна побачити, як по вулиці йде жінка, її оточує натовп злодіїв. Вони витягують гаманець з її сумки настільки спритно, що вона навіть цього не помічає.

У Києві нахабні злодії витягують цінні речі прямо на ходу

У коментарях українці обурилися, чому ж автор відео не попередив жінку, не посигналивши їй з машини.

  • Було б добре якби автора так само обчистили! Ми з нього поржем! Це наскільки імпотент на мозок! Дочекайся допомоги від нашої бидлоти!
  • Мда...зняти зняв...а заступитися і злякати-побоявся.
  • Нічого страшного там немає, просто хотіли зняти штани для подруги, а то як біла ворона в цій буйній корпорації циганських монстрів.
  • Взагалі страх втратили.

Як ми раніше писали, у Києві молоді люди вчинили напад на жінку прямо біля під'їзду її будинку, щоб пограбувати.

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