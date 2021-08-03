В Киеве показали опасный подземный переход около метро (фото)

В Киеве в подземном переходе около станции метро "Дорогожичи" стала отпадать плитка, и несколько кусков кафеля обвалились вниз, разбившись при падении как раз при входе в подземку. Опасное место сфотографировал один из жителей столицы, после чего кадры разместили в сети.

Также киевлян призвали быть осторожными, так как на козырьке перехода другая плитка тоже еле держится, и есть риск обвала кафеля практически в любой момент. Куски же могут упасть на головы ничего не подозревающим людям, которые в тот момент будут выходить из подземки к ступеням, ведущим на улицу.

"Кто там пользуется подземным переходом вблизи со станцией метро Дорогожичи? Будьте осторожны. Здесь совсем не держится плитка", - говорится в описании к фото.

Киевлян предупредили об опасности из-за падающей плитки на переходе около станции метро "Дорогожичи" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В сети возмущаются из-за подобной ситуации, и озвучивается мнение, что лучше сделать наземные переходы, вместо подземок