ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві показали небезпечний підземний перехід біля метро (фото)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 серпня 2021 21:18
У Києві показали небезпечний підземний перехід біля метро (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві в підземному переході обсипається плитка прямо людям під ноги
Автор: Володимир Костирін

У Києві в підземному переході біля станції метро "Дорогожичі" стала відпадати плитка, і кілька шматків кахлю обвалилися вниз, розбившись при падінні саме при вході в підземку. Небезпечне місце сфотографував один з жителів столиці, після чого кадри розмістили в мережі.

Знімки 3 липня опубліковані на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Також киян закликали бути обережними, оскільки на козирку переходу інша плитка теж ледь тримається, і є ризик обвалу кахлю практично в будь-який момент. Шматки ж можуть впасти на голови нічого не підозрюючим людям, які в той момент будуть виходити з підземки до сходів, що ведуть на вулицю.

"Хто там користується підземним переходом поблизу зі станцією метро Дорогожичі? Будьте обережні. Тут зовсім не тримається плитка", - йдеться в описі до фото.

У Києві показали небезпечний підземний перехід біля метро (фото)У Києві показали небезпечний підземний перехід біля метро (фото)

Киян попередили про небезпеку через падаючу плитку на переході біля станції метро "Дорогожичі" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі обурюються через подібну ситуацію, і озвучується думка, що краще зробити наземні переходи, замість підземок

  • Їх давно пора бетоном залити та зробити цивілізовані пішохідні наземні переходи! Вічно брудні, розмальовані та сечею смердить... Під площею "Льва Толстого" взагалі "бомжатня".
  • Чому там не зробити наземний?
  • Капець, це ж так вбити може!
  • Новий ремонт коштом бюджету буде. Причому зимою, що б до наступної зими і нова плитка відвалилася...

Раніше повідомлялося, що в Києві показали "втомлений" підземний перехід, який може бути небезпечний для життя.

Також ми писали про те, що перехід у київському метро залатали скотчем, і в мережі показали фото такого "ремонту", що викликало скандал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Дорогожичи
LITE
Залиште білу сорочку вдома: стиліст назвала топ-3 речі для трендового відпустки
Залиште білу сорочку вдома: стиліст назвала топ-3 речі для трендового відпустки