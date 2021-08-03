У Києві показали небезпечний підземний перехід біля метро (фото)

У Києві в підземному переході біля станції метро "Дорогожичі" стала відпадати плитка, і кілька шматків кахлю обвалилися вниз, розбившись при падінні саме при вході в підземку. Небезпечне місце сфотографував один з жителів столиці, після чого кадри розмістили в мережі.

Також киян закликали бути обережними, оскільки на козирку переходу інша плитка теж ледь тримається, і є ризик обвалу кахлю практично в будь-який момент. Шматки ж можуть впасти на голови нічого не підозрюючим людям, які в той момент будуть виходити з підземки до сходів, що ведуть на вулицю.

"Хто там користується підземним переходом поблизу зі станцією метро Дорогожичі? Будьте обережні. Тут зовсім не тримається плитка", - йдеться в описі до фото.

Киян попередили про небезпеку через падаючу плитку на переході біля станції метро "Дорогожичі" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі обурюються через подібну ситуацію, і озвучується думка, що краще зробити наземні переходи, замість підземок