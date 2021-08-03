У Києві показали небезпечний підземний перехід біля метро (фото)
У Києві в підземному переході біля станції метро "Дорогожичі" стала відпадати плитка, і кілька шматків кахлю обвалилися вниз, розбившись при падінні саме при вході в підземку. Небезпечне місце сфотографував один з жителів столиці, після чого кадри розмістили в мережі.
Знімки 3 липня опубліковані на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Також киян закликали бути обережними, оскільки на козирку переходу інша плитка теж ледь тримається, і є ризик обвалу кахлю практично в будь-який момент. Шматки ж можуть впасти на голови нічого не підозрюючим людям, які в той момент будуть виходити з підземки до сходів, що ведуть на вулицю.
"Хто там користується підземним переходом поблизу зі станцією метро Дорогожичі? Будьте обережні. Тут зовсім не тримається плитка", - йдеться в описі до фото.
Киян попередили про небезпеку через падаючу плитку на переході біля станції метро "Дорогожичі" (фото: facebook.com/KyivOperativ)
У мережі обурюються через подібну ситуацію, і озвучується думка, що краще зробити наземні переходи, замість підземок
- Їх давно пора бетоном залити та зробити цивілізовані пішохідні наземні переходи! Вічно брудні, розмальовані та сечею смердить... Під площею "Льва Толстого" взагалі "бомжатня".
- Чому там не зробити наземний?
- Капець, це ж так вбити може!
- Новий ремонт коштом бюджету буде. Причому зимою, що б до наступної зими і нова плитка відвалилася...
Раніше повідомлялося, що в Києві показали "втомлений" підземний перехід, який може бути небезпечний для життя.
Також ми писали про те, що перехід у київському метро залатали скотчем, і в мережі показали фото такого "ремонту", що викликало скандал.