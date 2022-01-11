В Киеве показали фото очень "уставшего" Северного моста: состояние ужасает (фото)

В Киеве "устал" очередной мост. На этот раз в плачевном состоянии находится Северный, который соединяет Оболонь с Троещиной.
Фотографию путепровода опубликовали в Telegram-канале Киевское чтиво.
Отмечается, что мост уже 45 лет не ремонтировали.
"Состояние Северного моста, который за 45 лет капитального ремонта не видел. Зато в патриотичных цветах", - написал автор снимка.
На опубликованном фото можно увидеть пешеходную часть переправы, где повсюду ржавчина и дыры от коррозии металла.
Напомним, что Северный мост построили в 1976 году. Его высота 119 метров.
Это один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Проектное название моста - Северный, также в некоторых источниках Северный мостовой переход, употреблялось наряду с Московским мостом.
Главный инженер проекта - это Георгий Борисович Фукс.
Как мы ранее писали, в Киеве серьезно "устал" один из главных мостов.