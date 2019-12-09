В Киеве подростки устроили жесткие разборки (видео)

В Киеве подрались подростки (Коллаж РБК-Украина)

В центре Киева выясняли отношения тинейджеры, драка попала на видео

В самом центре Киева решили выяснить отношения группа подростков. Видео разборок между несовершеннолетними опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Дети дрались напротив Дворца спорта, возле ТЦ "Гулливер".

"Ничему не учит полицию Печерского района, вопиющие случаи массового избиения подростками прямо под Дворцом Спорта. Ну, не умеете учиться, то держите новые масштабные драки", - сказано в сообщении.

Судя по ролику и крикам детей, удары были сильными и болевыми.

В Киеве подрались подростки (Киев Оперативный)

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях.

Автор відео мабуть не був підлітком та не бився і навіть не чув, щоб 10-20-30- а то і більше років тому також були масові бійки. Правда, тоді не було мобільних пристроїв для фіксації та інтернету для висвітлення, правда, була міліція, котру ніхто не любив, але боялись. Зараз поліція яка затримає таких малолітніх дітей може лише провести бесіду в присутності батьків, які здебільшого по телефону скажуть, що сильно зайняті і згідно чинного законодавства "дітки" ідуть далі, вже як герої.

Ну так понабрали в полицию селфиков и фитоняшек. Как им с быдлотой боротся. У них маникюр-педикюр. И просто губки накрашены притом у обоих полов.

А в нас поліції немає. Є окремі дівчата і хлопці, які там працюють і виконують свій обов'язок, та і то можуть доколупатись. Україна - вона така, нажаль.

Скриншот комментариев