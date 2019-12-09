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У Києві підлітки влаштували жорсткі розбірки (відео)

STYLERЖиття    09.12.2019 - 07:33
У Києві підлітки влаштували жорсткі розбірки (відео)
У Києві побилися підлітки (Колаж РБК-Україна)

У центрі Києва з'ясовували стосунки тінейджери, бійка потрапила на відео

В самому центрі Києва вирішила з'ясувати стосунки група підлітків. Відео розборок між неповнолітніми опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Діти билися навпроти Палацу спорту, біля ТЦ "Гулівер".

"Нічому не вчить поліцію Печерського району, кричущі випадки масового побиття підлітками прямо під Палацом Спорту. Ну, не вмієте вчитися, то тримайте нові масштабні бійки", - сказано в повідомленні.

Судячи по ролику і крикам дітей, удари були сильними і больовими.

У Києві побилися підлітки (Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях.

  • Автор відео мабуть не був підлітком та не бився і навіть не чув, щоб 10-20-30 - а то і більше років тому також були масові бійки. Правда, тоді не було мобільних пристроїв для фіксації та інтернету для висвітлення, правда була міліція, котру ніхто не любив, але боялися. Зараз поліція яка затримає таких малолітніх дітей може лише провести бесіду в присутності батьків, які здебільшого по телефону скажуть що сильно зайняті і згідно чинного законодавства "дітки" ідуть далі, вже як герої.
  • Ну так понабирали в поліцію селфіків і фітоняшок. Як їм з бидлотою боротися. У них манікюр-педикюр. І просто нафарбовані губки притому в обох статей.
  • А в нас поліції немає. Є окремі дівчата і хлопці, які там працюють і виконують свій обов'язок, та і то можуть доколупатись. Україна - вона така, нажаль.

У Києві підлітки влаштували жорсткі розбірки (відео)Скріншот коментарів

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