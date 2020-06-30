В Киеве подростки устроили циничные танцы возле креста: в соцсетях скандал

В Киеве девочки-подростки отличились поступком, который задевает чувства верующих. Дело в том, что юные особы станцевали танец возле креста и сняли это на видео, которое потом разместили в соцсетях.

Видеоролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook и жестко его раскритиковали.

"Маразм крепчал", - подписали видео с детьми в сети.

В Киеве дети устроили танцы возле креста (Киев Оперативный)

В комментариях под видео украинцы высказали свои эмоции по поводу увиденного и отметили, что в будущем дети об этом пожалеют.

Господи відверни і заступи!!Вони будуть жаліть потім за свій поступок.

Я бы вообще эту "песенку" удалила из Инета. Когда первый раз услышала была в шоке. Ну а дети потом будут сопли пускать и жалеть, что так поступили. А вот качество музыки в Инете надо контролировать.

Диагноз на лицо.

Завтра пойдут публичные извинения с соплями.

Воно колись зрозуміє, що так робити не можна.

Как мы ранее писали, в Одессе банда подростков жестоко избила и ограбила прохожего средь бела дня.