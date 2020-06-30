В Киеве подростки устроили циничные танцы возле креста: в соцсетях скандал

В сети осудили циничные танцы девочек-подростков возле креста
В Киеве девочки-подростки отличились поступком, который задевает чувства верующих. Дело в том, что юные особы станцевали танец возле креста и сняли это на видео, которое потом разместили в соцсетях.
Видеоролик опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook и жестко его раскритиковали.
"Маразм крепчал", - подписали видео с детьми в сети.
В Киеве дети устроили танцы возле креста (Киев Оперативный)
В комментариях под видео украинцы высказали свои эмоции по поводу увиденного и отметили, что в будущем дети об этом пожалеют.
Как мы ранее писали, в Одессе банда подростков жестоко избила и ограбила прохожего средь бела дня.
Автор: Людмила Жукова