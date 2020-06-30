У Києві підлітки влаштували цинічні танці біля хреста: в соцмережах скандал

У мережі засудили цинічні танці дівчаток-підлітків біля хреста
У Києві дівчатка-підлітки відзначилися вчинком, який зачіпає почуття віруючих. Справа в тому, що юні особи станцювали танець біля хреста і зняли це на відео, яке потім розмістили в соцмережах.
Відео опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook і жорстко його розкритикували.
"Маразм міцнішав", - підписали відео з дітьми в мережі.
У Києві діти влаштували танці біля хреста (Київ Оперативний)
У коментарях під відео українці висловили свої емоції з приводу побаченого і відзначили, що в майбутньому діти про це пошкодують.
Як ми раніше писали, в Одесі банда підлітків жорстоко побила та пограбувала перехожого серед білого дня.
Автор: Людмила Жукова