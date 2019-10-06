В Киеве подростки устроили "шоу" на кладбище, глумясь над могилами (видео)

В Киеве дети надругались над захоронениями на кладбище
В Киеве девушки-подростки решили развлечься на кладбище, глумясь над могилами. Несовершеннолетние ходили среди захоронений, курили сигареты и опирались на кресты. По словам девочек, мертвым все равно, что они делают. Видео опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook. Также подростки нецензурно выражались, находясь на кладбище.
"Молодое поколение считает это нормой", - подписали видео на странице.
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Фото: Одна из девочек (Facebook/Киев Оперативный)
Пользователи сети шокированы поведением детей и считают, что их поведение отвратительно.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Отметим, что позже появилось видео с извинениями от одной из девочек-подростков, которая была на кладбище.
Пользователи сети отметили, что скорей всего, родители провели с ребенком воспитательную работу.