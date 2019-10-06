У Києві підлітки влаштували "шоу" на кладовищі, глумлячись над могилами (відео)

Дівчинка з кладовища (Скріншот з відео)

У Києві діти поглумилися над похованнями на кладовищі

У Києві дівчата- підлітки вирішили розважитися на цвинтарі, глумлячись над могилами. Неповнолітні ходили серед поховань, курили сигарети і спиралися на хрести. За словами дівчат, мертвим все одно, що вони роблять. Відео опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Також підлітки нецензурно висловлювалися, перебуваючи на кладовищі.

"Молоде покоління вважає це нормою", - підписали відео на сторінці.

Фото: Одна з дівчаток (Facebook/Київ Оперативний)

Користувачі мережі шоковані поведінкою дітей і вважають, що їх поведінка огидна.

Ау. Таке покоління кожне. В кожному поколінні є такі діти. І кожен раз одна і ті ж зітхання.

Даремно вони так! Небіжчики таких забирають. Хотіла б я поспостерігати за ними, скільки вони проживуть. Прости Господи.

Йому....ї, а от родичам не дуже, м'яко кажучи . Я просто в легкому шоці , малі ще не знають життя . Бог їм суд'я.

При чому тут "молоде покоління"? Не всі ж покоління такі. Людські цінності, культура, повага (до старших/померлих) прищеплюються дітям в сім'ї. Подібна поведінка дітей - це результат відсутності уваги/виховання батьків. Так що якщо хочете нарікати на покоління, то тільки на "старе".

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що пізніше з'явилося відео з вибаченнями від однієї з дівчаток-підлітків, яка була на кладовищі.

Користувачі мережі зазначили, що скоріше за все, батьки провели з дитиною виховну роботу.