ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві підлітки влаштували "шоу" на кладовищі, глумлячись над могилами (відео)

STYLERЖиття    06.10.2019 - 11:32
У Києві підлітки влаштували "шоу" на кладовищі, глумлячись над могилами (відео)
Дівчинка з кладовища (Скріншот з відео)

У Києві діти поглумилися над похованнями на кладовищі

У Києві дівчата- підлітки вирішили розважитися на цвинтарі, глумлячись над могилами. Неповнолітні ходили серед поховань, курили сигарети і спиралися на хрести. За словами дівчат, мертвим все одно, що вони роблять. Відео опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Також підлітки нецензурно висловлювалися, перебуваючи на кладовищі.

"Молоде покоління вважає це нормою", - підписали відео на сторінці.

У Києві підлітки влаштували &quot;шоу&quot; на кладовищі, глумлячись над могилами (відео)Фото: Одна з дівчаток (Facebook/Київ Оперативний)

Користувачі мережі шоковані поведінкою дітей і вважають, що їх поведінка огидна.

  • Ау. Таке покоління кожне. В кожному поколінні є такі діти. І кожен раз одна і ті ж зітхання.
  • Даремно вони так! Небіжчики таких забирають. Хотіла б я поспостерігати за ними, скільки вони проживуть. Прости Господи.
  • Йому....ї, а от родичам не дуже, м'яко кажучи . Я просто в легкому шоці , малі ще не знають життя . Бог їм суд'я.
  • При чому тут "молоде покоління"? Не всі ж покоління такі. Людські цінності, культура, повага (до старших/померлих) прищеплюються дітям в сім'ї. Подібна поведінка дітей - це результат відсутності уваги/виховання батьків. Так що якщо хочете нарікати на покоління, то тільки на "старе".

У Києві підлітки влаштували &quot;шоу&quot; на кладовищі, глумлячись над могилами (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що пізніше з'явилося відео з вибаченнями від однієї з дівчаток-підлітків, яка була на кладовищі.

Користувачі мережі зазначили, що скоріше за все, батьки провели з дитиною виховну роботу.

У Києві сьогодні перекриють десятки вулиць через марафон У київській електричці орудували нахабні злодії: у мережу потрапило відео "героїв"
Новини України Київподростки
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся