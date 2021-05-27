В Киеве подростки на электросамокатах грубо нарушают ПДР: "дети терминатора"

В Киеве в последнее время электросамокаты обрели небывалую популярность. Но не все люди понимают, как ими можно пользоваться. Многие пренебрегают правилами дорожного движения, а также своей безопасностью. Так, например, подростки катаются на самокатах втроем.
Это показали на видео Киева Оперативного в Facebook.
Так, на Контрактовой площади сразу три подростка встали на самокат.
Не отстают от них и молодые люди в центре Киева - на бульваре Тараса Шевченко. Они также "рассекают" на самокате втроем.
В комментариях украинцы активно комментируют действия несовершеннолетних.
Как мы ранее писали, мама ребенка, которого во Львове сбили на электросамокате требует ограничения скорости для такого транспорта.