У Києві підлітки на електросамокатах грубо порушують ПДР: "діти термінатора"

У Києві останнім часом електросамокати здобули небувалу популярність. Але не всі люди розуміють, як ними можна користуватися. Багато нехтують правилами дорожнього руху, а також своєю безпекою. Так, наприклад, підлітки катаються на самокатах втрьох.
Це показали на відео Києва Оперативного у Facebook.
Так, на Контрактовій площі відразу три підлітки встали на самокат.
Не відстають від них і молоді люди в центрі Києва - на бульварі Тараса Шевченка. Вони також "розсікають" на самокаті втрьох.
У коментарях українці активно коментують дії неповнолітніх.
Як ми раніше писали, мама дитини, яку у Львові збили на електросамокаті вимагає обмеження швидкості для такого транспорту.