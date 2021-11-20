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Решение еще не принято. Будет ли Киев повышать цены на проезд: к чему готовиться

Новина українською →
Киев, Суббота 20 ноября 2021 09:00
Решение еще не принято. Будет ли Киев повышать цены на проезд: к чему готовиться Фото: "Карточки киевлянина" позволит экономить на проезде, если его цена повысится (kyivcity.gov.ua)
Автор: Инна Брек

На сайте КГГА опубликовали проект распоряжения о повышении цен на проезд в Киеве. Согласно документу, тариф с 1 января 2022 года может составить 20 гривен за поездку, а для владельцев "Карточки киевлянина" - 12 гривен. Однако, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы останутся прежними до конца отопительного сезона.

Как могут измениться цены на проезд в Киеве и какие преимущества получат владельцы "Карточки киевлянина" - в материале РБК-Украина ниже.

Что будет с ценами на проезд в Киеве

В начале недели, 16 ноября, в Киевской городской государственной администрации объявили, что с 1 января 2022 года жителей столицы ждет существенное подорожание проезда на коммунальном общественном транспорте. В частности, как заявил замглавы КГГА Николай Поворозник, одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе или автобусе будет стоить 20 гривен в случае приобретения разового билета (сейчас 8 гривен).

Согласно проекту распоряжения "Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения", при покупке от 10 до 19 поездок проезд будет стоить 19 гривен (сейчас 7,70 гривен), при покупке 50 поездок на карту - до 15 гривен (сейчас 6,5 гривен).

Для обладателей "Карточки киевлянина" цена проезда составит 12 гривен.

Однако, уже на следующий день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что окончательное решение о повышении тарифов еще не принято. Он пообещал, что стоимость проезда до конца отопительного сезона меняться не будет.

В то же время Кличко подчеркнул, что город оказался в сложной экономической ситуации. Власти Киева удерживают тарифы на отопление, горячую воду и проезд, однако не получают обещанных компенсаций из госбюджета.

По его словам, тарифы на проезд на коммунальном транспорте в Киеве ниже себестоимости. Только в этом году дотации на городской транспорт составили 4,5 млрд гривен. А на отопление и горячую воду - более 2 млрд гривен.

Что такое "Карточка киевлянина"

Согласно проекту распоряжения, обладатели "Муниципальной карты "Карточка киевлянина" смогут экономить на проезде 8 гривен. Для них будет установлен тариф 12 гривен за поездку.

"Карточка киевлянина" - это банковская платежная карта с дополнительными выгодами. Помимо счета, в ней содержатся персональные данные владельца. На основании этих данных человеку предоставляются льготы, доплаты, пособия, компенсации, сервисы, услуги и определенные скидки на территории Киева.

Кто может получить

В соответствии с Решением Киевского горсовета от 20 декабря 2018 года № 549/6600 "О внедрении в городе Киеве многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", получить документ могут:

  • все жители города, которые имеют столичную прописку;
  • вынужденные переселенцы из зоны АТО;
  • граждане, которые имеют право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины, на дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами Киевского горсовета и Киевской ГГА;
  • жители города, которые работают в Киеве в соответствии с законодательством Украины;
  • люди, которые получают образование в учебных заведениях города;
  • родители или опекуны детей, получающих полное общее среднее образование в столице.

Как и где оформить

"Карточку киевлянина" можно оформить в отделении Ощадбанка. Для этого необходимы такие документы:

  • заявление на получение карты;
  • паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;
  • идентификационный код (кроме тех людей, которые отказались от его оформления из-за своих религиозных убеждений и имеют соответствующую отметку в паспорте);
  • документы, подтверждающие право на получение "Карточки киевлянина". Это ученический или студенческий билет, справка с места работы;
  • удостоверение о льготах, если они есть;
  • справка временно перемещенного лица, если она есть;
  • цветное фото 3х4.

Если человек не может самостоятельно подать документы, тогда вместо него в банк приходит представитель. Помимо документов получателя карты, он должен иметь при себе паспорт и документы, которые подтверждают, что этот человек является представителем будущего держателя карточки.

Согласно решению горсовета, "Карточку киевлянина" банк должен выдать в течение 30 дней с момента подачи документов. На сайте Ощадбанка указан максимальный срок оформления - до 9 рабочих дней.

Сколько стоит оформление

Бесплатно "Карточку киевлянина" получают:

  • граждане, которые имеют право на льготы, доплаты, помощь и компенсации в соответствии с законодательством Украины, актами Киевского горсовета и исполнительного органа КГГА;
  • внутренне перемещенные лица.

Остальные категории населения могут оформить карту в соответствии с тарифами Ощадбанка.

Стоимость обслуживания карточки - 120 гривен в год. Первый платеж взимается после первого года использования.

Кто имеет право на льготы

  • Ветераны войны;
  • пенсионеры, лица с инвалидностью;
  • реабилитированные лица - пенсионеры;
  • жертвы нацистских преследований;
  • ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
  • дети войны;
  • ветераны военной службы и органов внутренних дел;
  • ветераны труда;
  • многодетные родители и их дети старше 14 лет;
  • неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и получают государственную социальную помощь или социальную пенсию;
  • неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или престарелым, достигшим 80-летнего возраста и получающим компенсационную выплату.

Какие преимущества есть у "Карточки киевлянина"

"Карточка киевлянина" позволяет получить ряд преимуществ и скидок в разных сферах жизни города.

  • Городской транспорт. Льготные категории используют карту для бесплатного проезда. Жители столицы без льгот используют ее в качестве проездного, пополняя счет от 1 до 50 поездок. При этом цена проезда зависит от количества купленных поездок.
  • Административные услуги. Наличие карточки дает возможность верификации по Bank ID доступа к административным услугам.
  • Получение доступа к разным электронным сервисам города через личный кабинет. Эта опция дает возможность записать ребенка в электронную очередь в детский сад, оплатить коммунальные услуги, проголосовать за петицию.
  • Скидки в торговых сетях. Карта дает возможность покупать социальные товары в различных торговых сетях по сниженной стоимости.
  • Скидки на культурные мероприятия. Вход в музеи, на выставки и спектакли для держателей карт - дешевле. Скидка составляет от 5 до 50%, а в определенные дни вход может быть бесплатным.
  • Сниженные цены на определенные виды лекарств украинского производства в аптеках КП "Фармация".
  • Скидки на разные виды медицинского обслуживания.

При каких обстоятельствах карточка перестает действовать

"Карточка киевлянина" становится недействительной в случаях:

  • ее потери;
  • механического повреждения;
  • окончания срока действия;
  • изменения персональных данных владельца, отображенных на карте;
  • по желанию держателя карты;
  • смерти.
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