В Киеве подготовили больницы для зараженных коронавирусом: где разместят пациентов

В Киеве подготовили больницы для пациентов с коронавирусом (коллаж РБК-Украина)

В Киеве 6 больниц готовы принимать пациентов с подозрением на коронавирус

Коронавирус в Украине официально не подтвержден ни у одного пациента, однако в стране активно готовятся к потенциальной встрече с опасной инфекцией. В Киеве уже определили больницы, способные размещать зараженных COVID-19.

Медучреждения оснащены специальными боксами в инфекционных отделениях, которые могут принимать граждан на карантин в случае инфицирования вирусом из Китая. Об этом 27 февраля рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, передали в пресс-службе КГГА.

"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы относительно возможного распространения коронавируса", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что случаев заболеваний в Украине не зарегистрировано, однако важно быть готовыми к подобному развитию событий.

Больницами с инфекционными отделениями, способными принять зараженных коронавирусом пациентов на карантин, являются:

Киевская городская клиническая больница №4 (улица Соломенская, 17)

Киевская городская клиническая больница №9 (улица Рижская, 1)

Киевская городская детская клиническая больница №1 (улица Богатырская, 30)

Киевская городская детская клиническая больница №2 (проспект Алишера Навои, 3)

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница (улица Дегтяревская, 23)

Александровская клиническая больница (улица Шелковичная, 39/1).

По словам руководителя пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталии Вишневской, в этих медучреждениях есть боксы, которые полностью соответствуют всем требованиям содержания во время лечения инфекционных заболеваний. Об этом передает "Укринформ".

Также сообщается, что 28 февраля вместе со специалистами Минздрава в одной из столичных больниц проведут обучение для медиков - как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Кличко добавил, что необходимо осуществлять и просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в общественных местах.

Ранее мы писали о том, что бывшый руководитель Минздрава Уляна Супрун дала важные рекомендации медработникам, которые имеют дело с пациентами с подозрением на COVID-19.