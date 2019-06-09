В Киеве на пляже обнаружили труп с пулей в голове (видео)

В Киеве на пляже обнаружили труп мужчины с простреленной головой
В Киеве на пляже обнаружили труп мужчины со следом от огнестрельного ранения в правый висок и пистолет рядом. Инцидент произошел на Троещине недалеко от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова, сообщает "Информатор".
В настоящее время полиция устанавливает, было ли это убийство, или мужчина совершил суицид.
Ориентировочно возраст погибшего - от 30 до 35 лет.
Местный житель, который выгуливал собаку в этом районе, заметил лежащее в кустах тело мужчины с окровавленной головой, после чего сразу вызвал правоохранителей.
Фото: kiev.informator.ua
На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульных, карета "скорой" с сотрудники следственно-оперативной группы.
Полиция выясняет все детали инцидента.
Видео: YouTube / informator.ua
Как сообщалось ранее, в Киеве пенсионерка почти неделю прожила в квартире с телом умершего сына.
Также мы писали о том, что двухлетний ребенок прожил в квартире с трупами родителей два дня.
Напомним, что под Полтавой воскресла старушка, которую медики официально объявили мертвой.