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В Киеве на пляже обнаружили труп с пулей в голове (видео)

STYLERПроисшествия    09.06.2019 - 08:54
В Киеве на пляже обнаружили труп с пулей в голове (видео)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве на пляже обнаружили труп мужчины с простреленной головой

В Киеве на пляже обнаружили труп мужчины со следом от огнестрельного ранения в правый висок и пистолет рядом. Инцидент произошел на Троещине недалеко  от пересечения улицы Закревского и бульвара Леонида Быкова, сообщает "Информатор".

В настоящее время полиция устанавливает, было ли это убийство, или мужчина совершил суицид.

Ориентировочно возраст погибшего - от 30 до 35 лет. 

Местный житель, который выгуливал собаку в этом районе, заметил лежащее в кустах тело мужчины с окровавленной головой, после чего сразу вызвал правоохранителей.  

 

Фото: kiev.informator.ua

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульных, карета "скорой" с сотрудники следственно-оперативной группы.

Полиция выясняет все детали инцидента.

 Видео: YouTube / informator.ua

Как сообщалось ранее, в Киеве пенсионерка почти неделю прожила в квартире с телом умершего сына

Также мы писали о том, что двухлетний ребенок прожил в квартире с трупами родителей два дня.

Напомним, что под Полтавой воскресла старушка, которую медики официально объявили мертвой.

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