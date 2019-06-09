У Києві на пляжі виявили труп із кулею в голові (відео)

У Києві на пляжі виявили труп чоловіка з простреленою головою
У Києві на пляжі виявили труп чоловіка зі слідом від вогнепального поранення в праву скроню і пістолет поруч. Інцидент стався на Троєщині недалеко від перетину вулиці Закревського та бульвара Леоніда Бикова, повідомляє "Інформатор".
В даний час поліція встановлює, чи було це вбивство або чоловік вчинив суїцид.
Орієнтовно вік загиблого - від 30 до 35 років.
Місцевий житель, який вигулював собаку в цьому районі, побачив тіло чоловіка, що лежало в кущах, із закривавленою головою, після чого відразу викликав правоохоронців.
Фото: kiev.informator.ua
На місце події прибули кілька екіпажів патрульних, карета "швидкої" зі співробітники слідчо-оперативної групи.
Поліція з'ясовує всі деталі інциденту.
Відео: YouTube / informator.ua
Як повідомлялося раніше, в Києві пенсіонерка майже тиждень прожила в квартирі з тілом померлого сина.
Також ми писали про те, що дворічний дитина прожила в квартирі з трупами батьків два дні.
Нагадаємо, що під Полтавою воскресла старенька, яку медики офіційно оголосили мертвою.