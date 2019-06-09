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У Києві на пляжі виявили труп із кулею в голові (відео)

STYLERПодії    09.06.2019 - 08:54
У Києві на пляжі виявили труп із кулею в голові (відео)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві на пляжі виявили труп чоловіка з простреленою головою

У Києві на пляжі виявили труп чоловіка зі слідом від вогнепального поранення в праву скроню і пістолет поруч. Інцидент стався на Троєщині недалеко від перетину вулиці Закревського та бульвара Леоніда Бикова, повідомляє "Інформатор".

В даний час поліція встановлює, чи було це вбивство або чоловік вчинив суїцид.

Орієнтовно вік загиблого - від 30 до 35 років.

Місцевий житель, який вигулював собаку в цьому районі, побачив тіло чоловіка, що лежало в кущах, із закривавленою головою, після чого відразу викликав правоохоронців.

 

Фото: kiev.informator.ua

На місце події прибули кілька екіпажів патрульних, карета "швидкої" зі співробітники слідчо-оперативної групи.

Поліція з'ясовує всі деталі інциденту.

Відео: YouTube / informator.ua

Як повідомлялося раніше, в Києві пенсіонерка майже тиждень прожила в квартирі з тілом померлого сина.

Також ми писали про те, що дворічний дитина прожила в квартирі з трупами батьків два дні.

Нагадаємо, що під Полтавою воскресла старенька, яку медики офіційно оголосили мертвою.

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