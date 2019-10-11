В Киеве перевернулась машина скорой помощи: видео происшествия

В центре Киева автомобиль экстренной медицинской помощи попал в ДТП. Он столкнулся с легковым автомобилем марки "Форд". В момент аварии в скорой помощи находилась бригада медиков и пациент. Видео инцидента разместили на странице сообщества "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в четверг, 10 октября, на пересечении улиц Жилянская и Антоновича. Машина скорой медицинской помощи ехала с проблесковыми маяками на красный сигнал светофора.

Также, по словам свидетелей, скорая помощь двигалась вниз против одностороннего движения, что свидетельствовало о том, что медики очень торопились доставить пациента в больницу.

Водитель автомобиля "Форд", вероятнее всего не увидел или не услышал, и поэтому дорогу не уступил. От удара машина скорой медицинской помощи перевернулась на бок.

Пассажиры скорой помощи смогли выбраться из машины самостоятельно. В аварии пострадали только водитель скорой помощи и водитель автомобиля "Форд". Однако, после осмотра врачами и оказания первой помощи, они отказались от госпитализации.

В комментариях под видео пользователи отметили, что виноват не только водитель автомобиля "Форд", который не пропустил скорую помощь, а и водитель микроавтобуса, который припарковался на перекрестке и закрыл своим автомобилем обзор.

Скриншот из видео