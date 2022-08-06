В Киеве переселенцы могут получить бесплатную медицинскую помощь: куда обратиться

На какую медпомощь могут рассчитывать переселенцы

Этим людям доступны все виды медицинской помощи по программе медицинских гарантий:

первичная медпомощь,

специализированная,

получение медикаментов по программе "Доступные лекарства" и т.д.

Так, несмотря на наличие или отсутствие подписанной с врачом декларации, внутренне перемещенные лица могут обратиться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи, где при необходимости гарантированно получат полный пакет услуг:

диагностику и лечение заболеваний;

базовые тесты и анализы;

направление к врачам узкой специализации или на обследование;

рецепты по программе «Доступные лекарства» и инсулин (если это повторный рецепт);

паллиативную помощь,

динамическое наблюдение за состоянием здоровья;

прививки в соответствии с календарем профилактических прививок.

По каким адресам можно обратиться

Найти адреса ближайших центров первичной медико-санитарной помощи можно по этой ссылке.

Также безотказно оказывается медицинская помощь по пакетам программы медицинских гарантий на вторичном и третичном уровнях: лечение инсульта, инфаркта, раннее выявление и лечение онкологии, медицинская помощь роженицам, новорожденным в сложных неонатальных случаях и т.д.

Продолжает работать во время военного положения и программа "Доступные лекарства". Так, пациенты, нуждающиеся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета первого/второго типа, несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии, могут получить лекарственные средства, входящие в программу – безвозмездно или с небольшой доплатой.

По информации Минздрава Украины, для обеспечения доступа пациентов к этому лекарству на время войны были упрощены процедуры их получения, в частности пациенты могут получать такие лекарства по электронному или бумажному рецепту.

Все 47 препаратов инсулина, входящих в программу реимбурсации, можно получать без доплат.