В Киеве переселенцы могут получить бесплатную медицинскую помощь: куда обратиться

Вынужденные переселенцы в Киеве должны получать необходимую медицинскую помощь бесплатно и безотказно.
Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, пишет КГГА.
Этим людям доступны все виды медицинской помощи по программе медицинских гарантий:
Так, несмотря на наличие или отсутствие подписанной с врачом декларации, внутренне перемещенные лица могут обратиться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи, где при необходимости гарантированно получат полный пакет услуг:
Найти адреса ближайших центров первичной медико-санитарной помощи можно по этой ссылке.
Также безотказно оказывается медицинская помощь по пакетам программы медицинских гарантий на вторичном и третичном уровнях: лечение инсульта, инфаркта, раннее выявление и лечение онкологии, медицинская помощь роженицам, новорожденным в сложных неонатальных случаях и т.д.
Продолжает работать во время военного положения и программа "Доступные лекарства". Так, пациенты, нуждающиеся в амбулаторном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета первого/второго типа, несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии, могут получить лекарственные средства, входящие в программу – безвозмездно или с небольшой доплатой.
По информации Минздрава Украины, для обеспечения доступа пациентов к этому лекарству на время войны были упрощены процедуры их получения, в частности пациенты могут получать такие лекарства по электронному или бумажному рецепту.
Все 47 препаратов инсулина, входящих в программу реимбурсации, можно получать без доплат.
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Кстати, ученые назвали заболевание, которое в три раза повышает риск инсульта у женщин.