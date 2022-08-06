У Києві переселенці можуть отримати безкоштовну медичну допомогу: куди звернутися

На яку медичну допомогу можуть розраховувати переселенці

Цим людям доступні всі види медичної допомоги за програмою медичних гарантій:

первинна медична допомога,

спеціалізована,

отримання медикаментів за програмою "Доступні ліки" і т. д.

Так, незважаючи на наявність або відсутність підписаної з лікарем декларації, внутрішньо переміщені особи можуть звернутися в будь-який Центр первинної медико-санітарної допомоги, де при необхідності гарантовано отримають повний пакет послуг:

діагностику та лікування захворювань;

базові тести й аналізи;

направлення до лікарів вузької спеціалізації або на обстеження;

рецепти за програмою "Доступні ліки" та інсулін (якщо це повторний рецепт);

паліативну допомогу,

динамічне спостереження за станом здоров'я;

щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.

За якими адресами можна звернутися

Знайти адреси найближчих центрів первинної медико-санітарної допомоги можна за цим посиланням.

Також безвідмовно надається медична допомога по пакетам програми медичних гарантій на вторинному і третинному рівнях: лікування інсульту, інфаркту, раннє виявлення і лікування онкології, медична допомога породіллям, новонародженим в складних неонатальних випадках і т. д.

Продовжує працювати під час воєнного стану і програма "Доступні ліки". Так, пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми - безоплатно або з невеликою доплатою.

За інформацією МОЗ України, для забезпечення доступу пацієнтів до цих ліків на час війни були спрощено процедури їх отримання, зокрема пацієнти можуть отримувати такі ліки за електронним або паперовим рецептом.

Всі 47 препаратів інсуліну, що входять в програму реімбурсації, можна отримувати без доплат.