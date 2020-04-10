В Киеве переносят поминальные дни: Кличко сделал заявление (видео)

Карантин в Киеве из-за коронавируса ужесточают, и на этих выходных на улицах и в парках увеличится количество правоохранителей для контроля за соблюдением ограничений. По данным Минздрава, пик заражений ожидается на перед Пасхальными праздниками - примерно 14-15 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время онлайн-брифинга заявил о планах переноса Поминальной недели, которую традиционно начинается после Пасхи (19 апреля).

Столичные власти намерены перенести "гробки" на время, когда карантинные ограничения ослабнут. Напомним, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этом может быть в начале мая.

Кличко проинформировал, что планы о переносе поминальных дней власти города обсудили во время последней встречи с представителями церквей, учитывая ситуацию с COVID-19.

"Мы поддерживаем такую позицию" - заявил мэр.

Кроме того, Кличко призвал киевлян оставаться дома на Вербное воскресенье 12 апреля.

"Сегодня главное без потрясений и всплеска заболеваний пережить Пасхальные праздники. Это очень важно!" - подчеркнул он.

Также мэр столицы рассказал о 13 новых случаях заражения за последние сутки в городе: это 8 женщин с возрасте от 21 до 91 года, 14-летняя девочка, 4 мужчины в возрасте от 35 до 71 года, и среди заболевших - двое медиков. Всего же по состоянию на 10 апреля в Киеве общее количество пациентов с коронавирусом составляет 348.

Видео: Кличко заявил о переносе поминальных дней из-за карантина

Напомним, что с началом карантина в Украине из-за коронавируса церкви начали проводить богослужения онлайн. Styler составил список храмов ПЦУ, УГКЦ, УПЦ и других, откуда ведутся трансляции.