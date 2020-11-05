В Киеве перекрыты улицы, начинаются стычки с полицией: что происходит

В Киеве в четверг, 5 ноября, владельцы "евроблях" устроили ожесточенные протесты под правительственными зданиями. Начались стычки с полицией, часть улиц перекрыта, протестующие жгут дымовые шашки.

Так, в пресс-службе Патрульной полиции Киева рассказали, что дорога перекрыта от Крепостного переулка до Парковой дороги.

"На месте находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают правопорядок", - говорят в пресс-службе.

Протесты в центре Киева (фото: t.me/kyivpatrol)

Также появились видео, на которых протестующие жгут дымовые шашки, автомобили сигналят, улица заблокирована.

В Киеве "евробляхеры" устроили протесты на Грушевского (видео: PavlovskyNEWS)

Позже Telegram-канал PavlovskyNEWS рассказал, что под зданием Кабинета министров начались столкновения с правоохранителями.

Протестующие хотели поджечь покрышки, но полиция пыталась их отобрать. Осторожно, видео содержит элементы агрессии и ненормативную лексику (18+).

В Киеве начались стычки "евробляхеров" с полицией (видео: PavlovskyNEWS)

Отметим, что владельцы автомобилей на "еврономерах" требуют принять законопроект об отмене акцизного сбора на подержанные автомобили и "уравнять" их в правах с новыми.

"Евробляхеры" дерутся с полицией (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что "евробляхеров" могут освободить от акцизного сбора. Стало известно, кого именно.