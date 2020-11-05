У Києві перекрито вулиці, починаються сутички з поліцією: що відбувається

У Києві в четвер, 5 листопада, власники "євроблях" влаштували запеклі протести під урядовими будівлями. Почалися сутички з поліцією, перекрита частина вулиць, протестувальники палять димові шашки.

Так, в пресслужбі Патрульної поліції Києва розповіли, що дорога перекрита від Кріпосного провулка до Паркової дороги.

"На місці знаходяться співробітники поліції, які забезпечують правопорядок", - говорять в пресслужбі.

Протести в центрі Києва (фото: t.me/kyivpatrol)

Також з'явились відео, на яких протестувальники палять димові шашки, автомобілі сигналять, вулиця заблокована.

У Києві "євробляхери" влаштували протести на Грушевського (відео: PavlovskyNEWS)

Пізніше Telegram-канал PavlovskyNEWS розповів, що під будівлею Кабінету міністрів почалися сутички з правоохоронцями.

Протестувальники хотіли підпалити покришки, але поліція намагалася їх відібрати. Обережно, відео містить елементи агресії і ненормативну лексику (18+).

У Києві почалися сутички "євробляхерів" з поліцією (відео: PavlovskyNEWS)

Відзначимо, що власники автомобілів на "єврономерах" вимагають прийняти законопроект про скасування акцизного збору на автомобілі, і "зрівняти" їх у правах з новими.

"Евробляхеры" б'ються з поліцією (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що "євробляхерів" можуть звільнити від акцизного збору. Стало відомо, кого саме.