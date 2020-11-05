ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве перекрыты улицы, начинаются стычки с полицией: что происходит

Киев, Четверг 05 ноября 2020 14:44
В Киеве перекрыты улицы, начинаются стычки с полицией: что происходит
Владельцы евроблях перекрыли центр Киева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В центре Киева "евробляхеры" устроили разборки с полицией

В Киеве в четверг, 5 ноября, владельцы "евроблях" устроили ожесточенные протесты под правительственными зданиями. Начались стычки с полицией, часть улиц перекрыта, протестующие жгут дымовые шашки.

Так, в пресс-службе Патрульной полиции Киева рассказали, что дорога перекрыта от Крепостного переулка до Парковой дороги.

"На месте находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают правопорядок", - говорят в пресс-службе.

В Киеве перекрыты улицы, начинаются стычки с полицией: что происходит

Протесты в центре Киева (фото: t.me/kyivpatrol)

Также появились видео, на которых протестующие жгут дымовые шашки, автомобили сигналят, улица заблокирована.

В Киеве "евробляхеры" устроили протесты на Грушевского (видео: PavlovskyNEWS)

Позже Telegram-канал PavlovskyNEWS рассказал, что под зданием Кабинета министров начались столкновения с правоохранителями.

Протестующие хотели поджечь покрышки, но полиция пыталась их отобрать. Осторожно, видео содержит элементы агрессии и ненормативную лексику (18+).

В Киеве начались стычки "евробляхеров" с полицией (видео: PavlovskyNEWS)

Отметим, что владельцы автомобилей на "еврономерах" требуют принять законопроект об отмене акцизного сбора на подержанные автомобили и "уравнять" их в правах с новыми.

"Евробляхеры" дерутся с полицией (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что "евробляхеров" могут освободить от акцизного сбора. Стало известно, кого именно.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Авто евробляха

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь