У Києві перекрито вулиці, починаються сутички з поліцією: що відбувається

У центрі Києва "євробляхери" влаштували розборки з поліцією
У Києві в четвер, 5 листопада, власники "євроблях" влаштували запеклі протести під урядовими будівлями. Почалися сутички з поліцією, перекрита частина вулиць, протестувальники палять димові шашки.
Так, в пресслужбі Патрульної поліції Києва розповіли, що дорога перекрита від Кріпосного провулка до Паркової дороги.
"На місці знаходяться співробітники поліції, які забезпечують правопорядок", - говорять в пресслужбі.
Протести в центрі Києва (фото: t.me/kyivpatrol)
Також з'явились відео, на яких протестувальники палять димові шашки, автомобілі сигналять, вулиця заблокована.
У Києві "євробляхери" влаштували протести на Грушевського (відео: PavlovskyNEWS)
Пізніше Telegram-канал PavlovskyNEWS розповів, що під будівлею Кабінету міністрів почалися сутички з правоохоронцями.
Протестувальники хотіли підпалити покришки, але поліція намагалася їх відібрати. Обережно, відео містить елементи агресії і ненормативну лексику (18+).
У Києві почалися сутички "євробляхерів" з поліцією (відео: PavlovskyNEWS)
Відзначимо, що власники автомобілів на "єврономерах" вимагають прийняти законопроект про скасування акцизного збору на автомобілі, і "зрівняти" їх у правах з новими.
"Евробляхеры" б'ються з поліцією (відео: YouTube)
Раніше ми писали, що "євробляхерів" можуть звільнити від акцизного збору. Стало відомо, кого саме.