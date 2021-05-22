ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 22 мая 2021 18:10
В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео) Фото: в Киеве возле посольства Беларуси активисты рассыпали навоз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

В Киеве возле посольства Беларуси задержали белорусского активиста, который пытался перебросить на территорию учреждения мешки с навозом.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Полиция задержала активиста Петра Маркелова, который пришел к посольству Беларуси из-за смерти политзаключенного Витольда Ашурока в шкловской колонии - в январе белорусского активиста на закрытом процессе приговорили к 5 годам, а теперь стало известно о его кончине.

Работники Нацгвардии Украины повалили Маркелова на землю и надели наручники. Один из гвардейцев кричал мужчине, что его депортируют за нарушения общественного порядка.

"В Беларуси по улице Акрестина прошло 50 тысяч граждан. Этот протест против посольства и белорусской власти, а не против Украины", - пытался объяснить активист.

В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео)В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео)В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео)В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео)В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео)В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео)В Киеве перед посольством Беларуси рассыпали навоз из-за смерти политзаключенного (видео)Фото: у посольства Беларуси в Киеве активисты раскинули навоз (telegram / белорусское Радио Свобода)

Как сообщали ранее, в связи с акциями протеста в Киеве российское диппредставительство в Украине направило ноту протеста министерству иностранных дел.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев посольство активисты
LITE
Праздник 22 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 22 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины