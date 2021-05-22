У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео)

У Києві біля посольства Білорусі затримали білоруського активіста, який намагався перекинути на територію установи мішки з гноєм.

Поліція затримала активіста Петра Маркелова, який прийшов до посольства Білорусі через смерть політв'язня Вітольда Ашурока в шкловський колонії - в січні білоруського активіста на закритому процесі засудили до 5 років, а тепер стало відомо про його кончину.

Працівники Нацгвардії України повалили Маркелова на землю й надягли наручники. Один із гвардійців кричав чоловікові, що його депортують через порушення громадського порядку.

"У Білорусі вулицею Акрестіна пройшло 50 тисяч громадян. Цей протест проти посольства та білоруської влади, а не проти України", - намагався пояснити активіст.

Фото: біля посольства Білорусі у Києві активісти розкинули гній (telegram/білоруське Радіо Свобода)