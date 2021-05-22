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У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео)

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Київ, Субота 22 травня 2021 18:10
У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео) Фото: у Києві біля посольства Білорусі активісти розсипали гній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

У Києві біля посольства Білорусі затримали білоруського активіста, який намагався перекинути на територію установи мішки з гноєм.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

Поліція затримала активіста Петра Маркелова, який прийшов до посольства Білорусі через смерть політв'язня Вітольда Ашурока в шкловський колонії - в січні білоруського активіста на закритому процесі засудили до 5 років, а тепер стало відомо про його кончину.

Працівники Нацгвардії України повалили Маркелова на землю й надягли наручники. Один із гвардійців кричав чоловікові, що його депортують через порушення громадського порядку.

"У Білорусі вулицею Акрестіна пройшло 50 тисяч громадян. Цей протест проти посольства та білоруської влади, а не проти України", - намагався пояснити активіст.

У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео)У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео)У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео)У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео)У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео)У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео)У Києві перед посольством Білорусі розсипали гній через смерть політв'язня (відео)Фото: біля посольства Білорусі у Києві активісти розкинули гній (telegram/білоруське Радіо Свобода)

Як повідомляли раніше, у зв'язку з акціями протесту у Києві російське диппредставництво в Україні направило ноту протесту міністерству закордонних справ.

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