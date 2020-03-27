В Киеве пациентов с пневмонией будут лечить не во всех больницах: список

Больных пневмонией будут проверять на коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Из-за коронавируса в Киеве больных пневмонией будут лечить в определенных больницах и проверять на COVID-2019

Коронавирус в Украине распространяется в периоды вспышки гриппа и пневмонии, в связи с чем в Киеве приняли решение проверять на COVID-2019 пациентов с воспалением легких и лечить в определенных больницах.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, в столице была усовершенствована система оказания медицинской помощи больным с пневмонией. Этот шаг направлен на упорядочение госпитализации таких больных, передали в пресс-службе КГГА 27 марта.

"Обычно лечение пневмонии осуществлялось в любой больнице в терапевтическом или пульманологичному отделениях, где находятся и другие категории пациентов, в частности, хронические больные. Учитывая, что рост случаев этого заболевания происходит в периоды вспышки гриппа а также, что коронавирусная инфекция в основном поражает легкие, было принято решение очертить круг медицинских учреждений, которые будут принимать больных пневмонией", - рассказала она.

Так, пациентов с пневмонией будут отправлять в Киевские городские клинические больницы №1, 3, 5, 6 и 8.

Больных будут консультировать врачи-инфекционисты из Александровской клинической больницы Киева и Киевской городской клинической больницы №4.

Кроме того, пациентам (прежде всего, с тяжелыми формами пневмоний) начнут делать ПЦР-тестирование на коронавирус.

"Такие мероприятия дают нам возможность, во-первых, усилить контроль над лечением пациентов с пневмонией. Во-вторых, обезопасить хронических больных, например, с сахарным диабетом, гастроэнтерологической патологией - от пребывания рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным. И, в-третьих, снизить риск заболевания для врачей, проявлять особую настороженность и использовать усиленные средства защиты, излечивая эту категорию больных", - резюмировала Гинзбург.

Напомним, что ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, чем отличается пневмония при коронавирусе от пневмонии после ОРВИ.