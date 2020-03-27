У Києві пацієнтів з пневмонією лікуватимуть не у всіх лікарнях: список

Хворих пневмонією перевірятимуть на коронавірус (колаж РБК-Україна)

Через коронавірус в Києві хворих пневмонією лікуватимуть в певних лікарнях і перевірятимуть на COVID-2019

Коронавірус в Україні поширюється в періоди спалаху грипу та пневмонії, у зв'язку з чим в Києві ухвалили рішення перевіряти на COVID-2019 пацієнтів із запаленням легенів та лікувати в певних лікарнях.

За словами директорки Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, в столиці була вдосконалена система надання медичної допомоги хворим з пневмонією. Цей крок спрямований на впорядкування госпіталізації таких хворих, передали у прес-службі КМДА 27 березня.

"Зазвичай лікування пневмонії здійснювалося в будь-якій лікарні в терапевтичному або пульманологічному відділеннях, де перебувають і інші категорії пацієнтів, зокрема, хронічні хворі. Враховуючи те, що зростання випадків цього захворювання відбувається в періоди спалаху грипу а також, що коронавірусна інфекція здебільшого вражає легені, було прийнято рішення окреслити коло медичних закладів, які прийматимуть хворих на пневмонії", - розповіла вона.

Так, пацієнтів із пневмонією будуть відправляти в Київські міські клінічні лікарні № № 1, 3, 5, 6 і 8.

Хворих будуть консультувати лікарі-інфекціоністи з Олександрівської клінічної лікарні Києва та Київської міської клінічної лікарні №4.

Крім того, пацієнтам (насамперед, з важкими формами пневмоній) розпочнуть робити ПЛР-тестування на коронавірус.

"Такі заходи надають нам змогу, по-перше, посилити контроль над лікуванням пацієнтів із пневмонією. По-друге, убезпечити хронічних хворих, наприклад, на цукровий діабет, гастроентерологічну патологію, - від перебування поряд із людиною, яка потенційно може виявитися інфікованою. Та, по-третє, знизити ризик захворювання для лікарів, які проявлятимуть особливу насторогу та використовуватимуть підсилені засоби захисту, лікуючи цю категорію хворих", - резюмувала Гінзбург.

Нагадаємо, що раніше лікар Євген Комаровський розповів, чим відрізняється пневмонія при коронавірусі від пневмонії після ГРВІ.