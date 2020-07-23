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В Киеве у пары украли любимую собаку: питомец чудом нашелся вдали от дома

 

Животное искали волонтеры, продавцы и хозяева

В Киеве у владельцев собаки хаски украли любимое животное. Его искала полиция, хозяева, продавцы магазина и волонтеры, на поиски бросили все силы. Парень и девушка, которые являются владельцами собаки, оставили ее на викэнд подруге. Но в это время возле магазина четвероногого друга украли. Как потом показали камеры, это сделал молодой парень, который просто подошел к животному, отвязал поводок и увел в неизвестном направлении.

Как сообщается в сюжете ТСН, о пропаже собаки расклеили кучу объявлений, написали посты в соцсетях с просьбой вернуть за вознаграждение.

Одна девушка случайно увидела Фиби в Броварах. По описаниям животное было похоже на украденное. Журналисты пришли домой к временному хозяину. Как оказалось, женщине, которая воспитывает двоих детей, собаку подарил друг, который часто к ней приходит.

Фиби дали новую Кличку и назвали Герда. Женщина не знала, что собаку украли, ее друг сказал, мол, купил животное на сайте объявлений.

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"Действительно, ее умышленно украл мужчина из видео. Он оказался местным вором и наркоманом, по словам жителей дома. Мужчина в гражданском браке с женщиной, у которой двое детей. Собственно ей поздно вечером в день кражи, 12 июля, он и "подарил" Фиби, которую назвали Гердой. Семья неблагополучная, мы наслышались во дворе от соседей о них много ужасных историй. Говорят, он приходит пару раз в неделю и избивает свою гражданскую жену. Да так, что весь подъезд слышит и даже потом находит у дверей разбитые бутылки из-под алкоголя с лужами крови.", - рассказали о похитителе собаки владельцы Фиби.

Сейчас Фиби вернулась к своим настоящим хозяевам и они безумно счастливы этому.

Украденную собаку Фиби нашли в Броварах

Как мы ранее писали, украинец пытался задавить собаку, специально гоняясь за ней на авто.

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