У Києві у пари вкрали улюблену собаку: він дивом знайшовся далеко від дому

У Києві у власників собаки хаскі вкрали улюблену тварину. Його шукала поліція, господарі, продавці магазину і волонтери, на пошуки кинули всі сили. Хлопець і дівчина, які є власниками собаки, залишили її на вікенд подрузі. Але в цей час біля магазину чотириногого друга вкрали. Як потім показали камери, це зробив молодий хлопець, який просто підійшов до тварини, відв'язав повідець і відвів у невідомому напрямку.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, про зникнення собаки розклеїли купу оголошень, написали пости в соцмережах з проханням повернути за винагороду.

Одна дівчина випадково побачила Фібі в Броварах. За описами тварина була схожа на вкрадену. Журналісти прийшли додому до тимчасового господаря. Як виявилося, жінці, яка виховує двох дітей, собаку подарував друг, який часто до неї приходить.

Фібі дали нову Кличку і назвали Герда. Жінка не знала, що собаку вкрали, її друг сказав, мовляв, купив тварину на сайті оголошень.

"Справді, її навмисне чоловік вкрав з відео. Він виявився місцевим злодієм і наркоманом, за словами мешканців будинку. Чоловік у цивільному шлюбі з жінкою, у якої двоє дітей. Власне їй пізно увечері в день крадіжки, 12 липня, він і "подарував" Фібі, яку назвали Гердою. Сім'я неблагополучна, ми чули у дворі від сусідів про них багато жахливих історій. Кажуть, він приходить кілька разів на тиждень і б'є свою цивільну дружину. Та так, що весь під'їзд чує і навіть потім знаходить біля дверей розбиті пляшки з-під алкоголю з калюжами крові.", - розповіли про похитителе собаки власники Фібі.

Зараз Фібі повернулася до своїх справжніх господарів і вони шалено щасливі цього.

Вкраденого собаку Фібі знайшли в Броварах

Як ми раніше писали, українець намагався задавити собаку, спеціально ганяючись за нею на авто.