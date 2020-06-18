В Киеве парень вынес из леса 2,5 тонны мусора: просто брал с собой пакетик

Парень из Киева во время карантина вынес из леса 2,5 тонны мусора. Владислав Стемковский из логиста стал экоактивистом совсем недавно и останавливаться не собирается.

Парень говорит, что люди бросают в лесу все подряд – пачки из-под сигарет, полиэтиленовые пакеты, бутылки, стекло, шприцы и многое другое.

Уборка леса началась с того, что Влад стал брать с собой пакет для мусора, когда отправлялся в лес на прогулку. Теперь парень посвящает этому занятию несколько часов в день – в промежутках между дистанционной работой.

Некоторый мусор лежит в лесу по пять лет, а за 15 минут прогулки можно набрать полный пакет "добра". Инициативу Влада подхватили и соседи.

Влад с радостью показывает места на фото до и после, которые ему удалось очистить. Мусор в пакетах парень вывозит на велосипеде к бакам, где сортирует его по контейнерам – стеклянные бутылки отдельно.

В Киеве молодой парень чистит лес от мусора (видео: YouTube/ТСН)

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