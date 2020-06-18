У Києві хлопець виніс з лісу 2,5 тонни сміття: просто брав з собою пакетик

Хлопець з Києва під час карантину виніс з лісу 2,5 тонни сміття. Владислав Стемковський з логіста став экоактивістом зовсім недавно і зупинятися не збирається.

Хлопець каже, що люди кидають в лісі все підряд – пачки з-під сигарет, поліетиленові пакети, пляшки, скло, шприци й багато іншого.

Прибирання лісу почалося з того, що Влад став брати з собою пакет для сміття, коли вирушав у ліс на прогулянку. Тепер хлопець присвячує цьому заняттю кілька годин в день в проміжках між дистанційною роботою.

Деяке сміття лежить у лісі п'ять років, а за 15 хвилин прогулянки можна набрати повний пакет "добра". Ініціативу Влада підхопили й сусіди.

Влад з радістю показує місця на фото до і після, які йому вдалося очистити. Сміття в пакетах хлопець вивозить на велосипеді до баків, де сортує його по контейнерах – скляні пляшки окремо.

У Києві молодий хлопець чистить ліс від сміття (відео: YouTube/ТСН)

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