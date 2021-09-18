В Киеве на оживленной трассе водитель скутера спас котенка: трогательное видео

Трогательный ролик сняли на улице Вадима Гетьмана у поворота на улицу Николая Голего (район Индустриального моста).

На видео видно, как пилот двухколесного транспортного средства, увидев беззащитную зверушку на проезжей части и резко затормозил. В частности, мужчина, не раздумывая, поднял испуганного котенка с дороги и поехал с ним в безопасное место.

"Побольше бы таких добрых людей на дороге. В Киеве на Гетмана неравнодушный скутерист спас котенка на оживленной проезжей части, забрав его с собой. А какое доброе дело успели сделать вы?) ", - говорится в заметке.

В комментариях пользователи поражены от поступка парня и пишут, что таких людей очень мало.