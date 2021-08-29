ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Бердянске спасли крошечного кенгуренка, маму которого убило грозой: это видео "трогает" до слез

Новина українською →
Бердянск, Воскресенье 29 августа 2021 08:47
В Бердянске спасли крошечного кенгуренка, маму которого убило грозой: это видео "трогает" до слез Фото: В Бердянске спасли детеныша кенгуру (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В бердянском зверинце от верной смерти спасли маленького кенгуренка, мама которого погибла во время грозы. То что малыш живет и растет - настоящее чудо, ведь детеныш рождается крохотным и до полугода живет в маминой сумке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Малыша Скубиду - так назвали это чудо - впервые вывели на прогулку. Он еще не имеет шерсти и в основном есть и спит.

"Пытается становиться в стойку - на ножки, опираясь на хвост", - хвастаются успехами подопечного сотрудники зоопарка.

Малышу всего два месяца, и увидеть его в таком возрасте практически нереально, ведь они живут безвылазно в маминой сумке, и даже выглядывать начинают лишь когда подрастут.

"Когда рождается кенгуру, он сразу переползает к маминой "сиське". У нее там четыре соска, и в каждом из них разной жирности молоко. И находится там до того времени, пока не сможет голову самостоятельно высунуть. Это может быть 4-5 месяцев", - рассказывает Игорь Кальченко, директор бердянского зоопарка.

В зоопарке живет только папа малыша, ведь мама погибла во время грозы, сильно ударившись из-за стресса об ограждение.

Малыша кормят из соски каждые два часа специальной смесью, в составе которой обязателен яичный желток. После обеда кенгуренка кладут в специальную сумку с подогревом, напоминающую мамину

Смотрители зоопарка говорят, что Скубиду уже научился их узнавать и распознавать "своих" и "чужих" по запаху.

Видео: Первая прогулка маленького кенгуренка в Бердянске (ТСН)

Для справки: новорожденный кенгуру имеет размер всего 25 мм - это самый мелкий детеныш среди млекопитающих по сравнению со взрослым животным.

Ранее мы писали, что в Харькове спасли кота, который 10 дней просидел в гнезде на высоком дереве.

Также мы рассказывали историю спасенного щенка, который теперь подрос и стал рекордсменом, как животное, объездившее больше всего стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
животные
LITE
Ореховый Спас 29 августа: что нужно обязательно сделать сегодня, важные традиции
Ореховый Спас 29 августа: что нужно обязательно сделать сегодня, важные традиции