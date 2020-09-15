ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони

Киев, Вторник 15 сентября 2020 17:32
Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони
Фото: сквер на Оболони (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья! Открыли после реконструкции сквер на Оболонской площади, 6 - рядом с метро "Оболонь". До этого площадь была захламлена МАФами. Мы их убрали. Восстановили фонтан, который был закрыт "архитектурными сооружениями". Теперь фонтан является изюминкой нового сквера. А вечером будет радовать оболонцев свето-музыкальными композициями", - написал Кличко.

В сквере установили современные скамейки, урны, провели озеленение, обустроили дорожки из ФЭМ, заменили старое освещение на современное. Также обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.

"Местные жители довольны и уже идут сюда отдыхать с детьми. В следующем году сделаем для оболонцев еще один интересный объект. Начнем строительство пешеходного мостика с Оболонской набережной на остров Оболонский. Осуществим также благоустройство на острове. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Вместе с киевлянами и для киевлян делаем наш город краше и комфортнее!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщил, что Киев на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону. В частности, в столице была проведена масштабная реконструкция теплосетей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КиевОболоньскверВиталий Кличко
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь