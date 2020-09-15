Фото: сквер на Оболони (kiev.klichko.org)

Мэр Киева Виталий Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья! Открыли после реконструкции сквер на Оболонской площади, 6 - рядом с метро "Оболонь". До этого площадь была захламлена МАФами. Мы их убрали. Восстановили фонтан, который был закрыт "архитектурными сооружениями". Теперь фонтан является изюминкой нового сквера. А вечером будет радовать оболонцев свето-музыкальными композициями", - написал Кличко.

В сквере установили современные скамейки, урны, провели озеленение, обустроили дорожки из ФЭМ, заменили старое освещение на современное. Также обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.

"Местные жители довольны и уже идут сюда отдыхать с детьми. В следующем году сделаем для оболонцев еще один интересный объект. Начнем строительство пешеходного мостика с Оболонской набережной на остров Оболонский. Осуществим также благоустройство на острове. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Вместе с киевлянами и для киевлян делаем наш город краше и комфортнее!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщил, что Киев на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону. В частности, в столице была проведена масштабная реконструкция теплосетей.