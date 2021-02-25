В Киеве отремонтировали станцию метро "Шулявская": как она сейчас выглядит

В Киеве на станции метро "Шулявская" финишировал капитальный ремонт.
Фото обновленной станции показали на странице в Facebook "Транспорт Киева".
Теперь на "Шулявской" установлены более широкие двери, тактильные полосы для людей с нарушением зрения. Отметим, что сейчас станция стала более доступна для людей с ограниченными возможностями.
Также обновили систему громкоговорителей и камер наблюдения и установили новые навигационные таблички, которые у всех на виду.
На "Шулявской" появились новые навигационные таблички (фото: facebook.com/groups/kyivtransportfans)
Важным обновлением на станции стали новые турникеты с вертушками.
На станции поставили новые турникеты (фото: facebook.com/groups/kyivtransportfans)
Напомним, что ремонт на станции стартовал 9 декабря 2020 года. Также в этом году будут капитально отремонтированы две станции метрополитена — "Лукьяновская" и "Сырец". Обе они будут оснащены по программе доступности.
Как мы писали ранее, в киевском метрополитене разгорается новый скандал. Дело в том, что на станции метро "Арсенальная" заменили часть оригинальных деревянных дверей на стандартные металлические.