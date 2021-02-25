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У Києві відремонтували станцію метро "Шулявська": як вона зараз виглядає

Автор: Людмила Жукова

У Києві на станції метро "Шулявська" фінішував капітальний ремонт.

Фото оновленої станції показали на сторінці в Facebook "Транспорт Києва".

Тепер на "Шулявській" встановлені більш широкі двері, тактильні смуги для людей з порушенням зору. Відзначимо, що зараз станція стала більш доступною для людей з обмеженими можливостями.

На станції встановили більш широкі двері (фото: facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Також оновили систему гучномовців і камер спостереження і встановили нові навігаційні таблички, які у всіх на виду.

На "Шулявській" з'явилися нові навігаційні таблички (фото: facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Важливим оновленням на станції стали нові турнікети з вертушками.

На станції поставили нові турнікети (фото: facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Нагадаємо, що ремонт на станції стартував 9 грудня 2020 року. Також в цьому році будуть капітально відремонтовані дві станції метрополітену — "Лук'янівська" та "Сирець". Обидві вони будуть оснащені за програмою доступності.

Як ми писали раніше, у київському метрополітені розгорається новий скандал. Справа в тому, що на станції метро "Арсенальна" замінили частину оригінальних дерев'яних дверей на стандартні металеві.

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