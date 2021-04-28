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В Киеве отменили локдаун: что теперь будет открыто

Автор: Людмила Жукова

В Киеве ослабили локдаун. Об этом решении сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В нашем материале ниже читайте, что в столице откроется с 1 мая, а что с 5 числа.

Работа общественного транспорта

В Киеве отменены спецпропуска в наземный транспорт и метро. Транспорт начнет свою работу в обычном режиме с 1 мая.

Работа школ и дошкольных учреждений

Обучение будет возобновлено с 5 мая для школьников. Малыши смогут вернуться в детские сады.

Работа кафе и ресторанов

С 1 мая заведения общественного питания продолжат свою работу в обычном режиме.

Спортивные залы и ТРЦ

Откроют свои двери спортивные залы и торговые центры с 1 мая. Внутри обязательно ношение масок.

Возобновят работу и Центры предоставления административных услуг. Но, принимать посетителей по предварительной записи через электронные сервисы.

Кинотеатры

Возобновят свою работу и кинотеатры, но с 50% наполненностью залов.

Как мы ранее писали, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.

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