У Києві скасували локдаун: що тепер буде відкрито

У Києві послабили локдаун. Про це рішення повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У нашому матеріалі нижче читайте, що в столиці відкриється з 1 травня, а що з 5 числа.
У Києві скасовані спецперепустки в наземний транспорт і метро. Транспорт почне свою роботу у звичайному режимі з 1 травня.
Навчання буде відновлено з 5 травня для школярів. Малюки зможуть повернутися в дитячі сади.
З 1 травня заклади громадського харчування продовжать свою роботу у звичайному режимі.
Відкриють свої двері спортивні зали та торгові центри з 1 травня. Всередині обов'язково носіння масок.
Відновлять роботу і Центри надання адміністративних послуг. Але, приймати відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.
Відновлять свою роботу і кінотеатри, але з 50% наповненістю залів.
Як ми раніше писали, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.