Когда в Киеве откроют метро: названа предположительная дата

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта, с 17 марта в Киеве закрыли метро, а также ограничили маршруты общественного транспорта. Всех граждан волнует вопрос не только послабления карантинных мер, но и вопрос, когда же в столице снова заработает подземка. Вопрос возобновления работы общественного транспорта и метрополитена в правительстве будут рассматривать не раньше майских праздников.

В СМИ появилась информация, что метро в Киеве откроют 8 или 9 мая, когда не будет большого пассажиропотока.

"Если вспышки эпидемии не будет, то будет рассматриваться два варианта - значительное смягчение карантина или его полное прекращение. Основной вопрос - это восстановление работы общественного транспорта, чтобы до середины мая войти в рабочий режим", - сообщил источник в правительстве "Апострофу".

Напомним, Кабинет министров принял решение закрыть метро в Украине, в том числе и в Киеве, в связи с коронавирусом. Запретить работу метрополитенов предварительно планировалось 18 марта. Однако на Кабмине было принято решение сделать это раньше - с 17 марта. Также с 12:00 18 марта 2020 года прекратились железнодорожные, авиационные, автобусные (междугородние и межобластные) пассажирские перевозки в Украине.

Как мы ранее писали, на сайте Кабинетов министров, в список разрешенных видов хозяйственной деятельности внесли изменения на период карантина.