В Киеве отец поджег в кровати своего сына: мужчина гордится убийством

В Киеве отец поджег своего 6-летнего сына в кровати. Чудовищный инцидент произошел в микрорайоне Виноградарь 5 октября. По словам очевидцев, мужчина поссорился с матерью ребенка и выгнал за дверь. Потом он поджег квартиру, в которой был мальчик и он сам. Соседи и бывшая жена пытались проникнуть в жилье, но безуспешно. Полиция ехала на вызов около часа.

Когда приехали стражи порядка на место ЧП и вошли в квартиру на диване они увидели обгорелое тело мальчика со следами насильственной смерти. Судя по всему, отец нанес ножевые ранения ребенку, а потом устроил пожар.

Как сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, задержанный на месте происшествия отец мальчика рассказал, что не желая возвращать 6-летнего сына, ножом убил его, после чего поджег тело, чтобы скрыть преступление.

Сосед по лестничной клетке сообщил, что мужчина планировал убийство заранее. Они вызвали полицию, когда бывшие супруги ссорились, но полицию ждали почти час.

"Он говорил: "Я горжусь тем, что я сделал". Он сказал: "Наконец я это сделал". Он говорил, что он это планировал сделать несколько раз. Сказал: "Благодарю Бога, что помог это сделать", – рассказал "Сегодня" Тимофей Финовский, свидетель трагедии.

Мотив поступка отца ребенка до сих пор неизвестен, но сейчас он передан оперативниками в СИЗО.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы

Как мы писали ранее, отец поджег кровать со своим 6-летним ребенком.