ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве отец поджег в кровати своего сына: мужчина гордится убийством

Автор: Людмила Жукова

В Киеве на Виноградаре произошла жуткая трагедия

В Киеве отец поджег своего 6-летнего сына в кровати. Чудовищный инцидент произошел в микрорайоне Виноградарь 5 октября. По словам очевидцев, мужчина поссорился с матерью ребенка и выгнал за дверь. Потом он поджег квартиру, в которой был мальчик и он сам. Соседи и бывшая жена пытались проникнуть в жилье, но безуспешно. Полиция ехала на вызов около часа.

Когда приехали стражи порядка на место ЧП и вошли в квартиру на диване они увидели обгорелое тело мальчика со следами насильственной смерти. Судя по всему, отец нанес ножевые ранения ребенку, а потом устроил пожар.

Как сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, задержанный на месте происшествия отец мальчика рассказал, что не желая возвращать 6-летнего сына, ножом убил его, после чего поджег тело, чтобы скрыть преступление.

Сосед по лестничной клетке сообщил, что мужчина планировал убийство заранее. Они вызвали полицию, когда бывшие супруги ссорились, но полицию ждали почти час.

Самые читаемые новости

"Он говорил: "Я горжусь тем, что я сделал". Он сказал: "Наконец я это сделал". Он говорил, что он это планировал сделать несколько раз. Сказал: "Благодарю Бога, что помог это сделать", – рассказал "Сегодня" Тимофей Финовский, свидетель трагедии.

Мотив поступка отца ребенка до сих пор неизвестен, но сейчас он передан оперативниками в СИЗО.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы

Как мы писали ранее, отец поджег кровать со своим 6-летним ребенком.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевпожар