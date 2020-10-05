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Отец поджег кровать со своим 6-летним ребенком: мать была рядом

Киев, Понедельник 05 октября 2020 21:38
Отец поджег кровать со своим 6-летним ребенком: мать была рядом
В Киеве отец поджег кровать со своим 6-летним ребенком (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Под домом, где произошел инцидент, собрались несколько экстренных служб

В Киеве вечером 5 октября мужчина поджег кровать со своим мертвым 6-летним ребенком. Отец малыша сначала поджег квартиру, а потом и самого ребенка. На месте – сотрудники пожарной службы, полиция и медики. Видео с места инцидента, а также первые подробности рассказали в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Как рассказывают очевидцы, мужчина поджег квартиру, в результате чего ребенок задохнулся. Во второй раз, мужчина уже решил поджечь кровать. Мотивы такого жуткого преступления – не известны. По предварительной информации, мужчина поссорился с супругой.

"Смертельный пожар в Киеве на проспекте Правды, 31а: по предварительной информации отец поджег квартиру, закрыл в ней ребенка. Малыш задохнулся в дыму. На почве конфликта выгнал жену из квартиры и поджег детскую кроватку. Ребенку было 6 лет. Работают 7 часть и АРЗ", - говорится в подписи к видео с места событий.

В Киеве отец поджег кровать со своим 6-летним ребенком

Сообщается, что женщина пыталась попасть в квартиру, но муж ее не пускал.

Также мы писали о другом инциденте. В ДТП в Броварах с пьяным "копом" всплыла странная деталь. Правоохранитель не пытался затормозить, был пьян и хотел сбежать с места преступления. После этого жертве аварии позвонила супруга виновника. Детали странного предложения – в нашей статье.

Также мы писали, что в Беларуси умер мужчина, который поджег себя возле милиции.

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