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В Киеве орудуют толпы воровок: "разрывают город своими кражами" (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В центре Киева снова орудует банда воров. В Сети говорят, что чаще всего воровки находятся в центре столицы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

На кадрах видно, что всего сегодня было замечено четырех воровок. Однако, одна среди них беременна.

"Тупо разрывают город своими кражами. Можно хоть 10 министров изменить и 10 начальников полиции Киева, но какой в этом смысл, если эти все одно воруют?", - говорится в сообщении.

Так, воровки чаще всего находятся в центре столицы, в подземном торговом центре "Метроград". Даже спокойно ходят возле КГГА.

В комментариях пользователи пишут, что с ворами нужно что-то решать.

  • С ними нужно что-то делать, потому что это действительно проблема;
  • Они только силой понимают. Уже проверено;
  • Может пришло время собраться киевлянами и сделать свой суд;
  • Это какой-то новый тренд в Киеве;
  • Нужно их хорошенько напугать;
  • Это не центр столицы, а какой-то криминальный город.

Ранее мы сообщали, что в Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить.

Также украинка продавала одежду, которой на самом деле не существовало.

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