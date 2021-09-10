В Киеве орудуют толпы воровок: "разрывают город своими кражами" (видео)

На кадрах видно, что всего сегодня было замечено четырех воровок. Однако, одна среди них беременна.

"Тупо разрывают город своими кражами. Можно хоть 10 министров изменить и 10 начальников полиции Киева, но какой в этом смысл, если эти все одно воруют?", - говорится в сообщении.

Так, воровки чаще всего находятся в центре столицы, в подземном торговом центре "Метроград". Даже спокойно ходят возле КГГА.

В комментариях пользователи пишут, что с ворами нужно что-то решать.