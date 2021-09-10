В Києві орудують натовпи злодійок: "розривають місто своїми крадіжками" (відео)

У центрі Києва знову орудує банда крадіїв. У мережі кажуть, що найчастіше злодійки перебувають у центрі столиці.
Про це повідомляє Telegram-канал “Київ Оперативний”.
На кадрах видно, що всього сьогодні було помічено чотирьох злодійок. Однак, одна серед них вагітна.
"Тупо розривають місто своїми крадіжками. Можна хоч 10 міністрів змінити і 10 начальників поліції Києва, але який у цьому у сенс, якщо оці все одне крадуть?", - йдеться в повідомленні.
Так, крадійки найчастіше перебувають в центрі столиці, у підземному торговому центрі "Метроград". Навіть спокійно ходять біля КМДА.
У коментарях користувачі пишуть, що з крадіями потрібно щось вирішувати.
Раніше ми повідомляли, що в Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити.