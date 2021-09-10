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В Києві орудують натовпи злодійок: "розривають місто своїми крадіжками" (відео)

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 21:34
В Києві орудують натовпи злодійок: "розривають місто своїми крадіжками" (відео) Банда крадіїв у Києві (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У центрі Києва знову орудує банда крадіїв. У мережі кажуть, що найчастіше злодійки перебувають у центрі столиці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Київ Оперативний”.

На кадрах видно, що всього сьогодні було помічено чотирьох злодійок. Однак, одна серед них вагітна.

"Тупо розривають місто своїми крадіжками. Можна хоч 10 міністрів змінити і 10 начальників поліції Києва, але який у цьому у сенс, якщо оці все одне крадуть?", - йдеться в повідомленні.

Так, крадійки найчастіше перебувають в центрі столиці, у підземному торговому центрі "Метроград". Навіть спокійно ходять біля КМДА.

В Києві орудують натовпи злодійок: &quot;розривають місто своїми крадіжками&quot; (відео)

У коментарях користувачі пишуть, що з крадіями потрібно щось вирішувати.

  • З ними потрібно щось робити, бо це справді проблема;
  • Вони тільки силою розуміють. Вже перевірено;
  • Може прийшов час зібратися киянами й зробити свій суд;
  • Це якійсь новий тренд в Києві;
  • Потрібно їх добряче налякати;
  • Це не центр столиці, а якесь кримінальне місто.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити.

Також українка продавала одяг, якого насправді не існувало.

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