В Києві орудують натовпи злодійок: "розривають місто своїми крадіжками" (відео)
Банда крадіїв у Києві (Віталій Носач РБК-Україна)
У центрі Києва знову орудує банда крадіїв. У мережі кажуть, що найчастіше злодійки перебувають у центрі столиці.
Про це повідомляє Telegram-канал “Київ Оперативний”.
На кадрах видно, що всього сьогодні було помічено чотирьох злодійок. Однак, одна серед них вагітна.
"Тупо розривають місто своїми крадіжками. Можна хоч 10 міністрів змінити і 10 начальників поліції Києва, але який у цьому у сенс, якщо оці все одне крадуть?", - йдеться в повідомленні.
Так, крадійки найчастіше перебувають в центрі столиці, у підземному торговому центрі "Метроград". Навіть спокійно ходять біля КМДА.
У коментарях користувачі пишуть, що з крадіями потрібно щось вирішувати.
- З ними потрібно щось робити, бо це справді проблема;
- Вони тільки силою розуміють. Вже перевірено;
- Може прийшов час зібратися киянами й зробити свій суд;
- Це якійсь новий тренд в Києві;
- Потрібно їх добряче налякати;
- Це не центр столиці, а якесь кримінальне місто.
Раніше ми повідомляли, що в Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити.