В Києві орудують натовпи злодійок: "розривають місто своїми крадіжками" (відео)

У центрі Києва знову орудує банда крадіїв. У мережі кажуть, що найчастіше злодійки перебувають у центрі столиці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Київ Оперативний”.

На кадрах видно, що всього сьогодні було помічено чотирьох злодійок. Однак, одна серед них вагітна.

"Тупо розривають місто своїми крадіжками. Можна хоч 10 міністрів змінити і 10 начальників поліції Києва, але який у цьому у сенс, якщо оці все одне крадуть?", - йдеться в повідомленні.

Так, крадійки найчастіше перебувають в центрі столиці, у підземному торговому центрі "Метроград". Навіть спокійно ходять біля КМДА.

У коментарях користувачі пишуть, що з крадіями потрібно щось вирішувати.