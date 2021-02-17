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В Киеве орудуют мошенники, которые "разводят" стариков

Автор: Styler

В Киеве двое лиц неславянской̆ внешности на автомобиле Honda Accord с номерами AH0051BH подъехали под дом и начали предлагать бабушке посуду, которая якобы сделана в России. При этом они хотели взять деньги еще до того, как показать товар.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Пожилая женщина им рассказала, что у нее вчера умер сын, а они после этого начали давить еще сильнее. Женщина, которая наблюдала за всем этим, вышла из машины и спросила в чем дело. После этого они быстро уехали.

Когда женщина пошла домой, занесла вещи и потом вышла обратно, то увидела, что машина мошенников ездит вокруг дома. Они подъехали к ней и начали угрожать. При этом они сказали, что им не нравится, как женщина на них смотрит. Кроме того, неизвестные сфотографировали ее номера и только потом уехали.

"Хочу, чтоб все предупредили своих бабушек, дедушек, родителей̆ и просто пожилых знакомых! Не "ведитесь" на подобных мошенников. Эта посуда и гроша не стоит. Берегите своих родных!", - отметила женщина.

Напомним, в Чернигове 10-летнюю девочку обманули мошенники, которые находились в одесском СИЗО. Они выманили у школьницы 60 тысяч гривен под предлогом, что ее родные в беде.

Мы также писали о том, что раскрыты самые основные схемы мошенничества в интернете.

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