В Киеве определились с работой метро на период карантина

В Киеве из-за карантина и закрытого метро запустили дополнительные маршруты
Карантин в Киеве из-за коронавируса будет действовать до 24 апреля согласно распоряжению правительста об ограничительных мерах для противодействия распостранения COVID-19. Столичный метрополитен, закрытый еще 18 марта, в рамках противоэпидемических мероприятий не будет работать до окончания указанного срока.
В киевской мэрии заявили о расширении перечня маршрутов общественного транспорта для отдельных категорий городан, однако подземка останется законсервированной еще месяц.
"В связи с решением Кабинета министров о введении на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля, ранее введенные в Киеве ограничительные и противоэпидемические мероприятия также продлеваются до этого времени. Такое решение зафиксировано в протоколе Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении пресс-службы КГГА.
Отметим, что вчера - когда продлили карантин еще на 30 дней - мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции признался, что не может сказать, когда будет возобновлена работа метрополитена.
Также сегодня на сайте КГГА была опубликована схема движения автобусов, троллейбусов и трамваев на период до окончания карантина. Были добавлены новые маршруты.
Схема маршрутов общественного транспорта в Киеве в период карантина (Фото: kyivcity.gov.ua)
Таком образом, начал курсировать автобус № 99-Д "Станция метро "Минская" - станция метро "Нивки" через Диагностический центр. А еще - троллейбус № 25 "Проспект Свободы" - ст.м. "Почайна", который должен улучшить транспортное сообщение жилмассива "Виноградарь".
Напомним, что 23 марта в Киеве ввели специальный режим общественного транспорта: воспользоваться им могут только сотрудники критически важной инфраструктуры при наличии спецразрешения.