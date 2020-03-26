В Киеве определились с работой метро на период карантина

Карантин в Киеве из-за коронавируса будет действовать до 24 апреля согласно распоряжению правительста об ограничительных мерах для противодействия распостранения COVID-19. Столичный метрополитен, закрытый еще 18 марта, в рамках противоэпидемических мероприятий не будет работать до окончания указанного срока.

В киевской мэрии заявили о расширении перечня маршрутов общественного транспорта для отдельных категорий городан, однако подземка останется законсервированной еще месяц.

"В связи с решением Кабинета министров о введении на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля, ранее введенные в Киеве ограничительные и противоэпидемические мероприятия также продлеваются до этого времени. Такое решение зафиксировано в протоколе Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении пресс-службы КГГА.

Отметим, что вчера - когда продлили карантин еще на 30 дней - мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции признался, что не может сказать, когда будет возобновлена работа метрополитена.

Также сегодня на сайте КГГА была опубликована схема движения автобусов, троллейбусов и трамваев на период до окончания карантина. Были добавлены новые маршруты.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская"

№ 114 ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный"

№ 118 ст.м. "Черниговская" - ст.м. "Политехнический институт"

№ 119 ул. Касияна - Контрактовая площадь

№ 220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая

№ 500 ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный"

№ 99-Д ст.м. "Минская" - ст.м. "Нивки"

Троллейбусные маршруты:

№ 7 ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого"

№ 16 ул. Туполева - Майдан Независимости

№ 30 ул. Милославская - ул. Кадетский гай

№ 91-Н ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный"

№ 92-Н просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского"

№ 25 просп. Свободы - ст.м. "Почайна"

Трамвайные маршруты:

№ 1 Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная"

№ 12 Пуща-Водица - Контрактовая площадь

№ 14 просп. Отрадный - Контрактовая площадь

№ 16 ст.м. "Героев Днепра" - Контрактовая площадь»

№ 22 ул. Перова - завод ЖБК

№ 28-Д просп. Ватутина - ст.м. "Позняки"

Схема маршрутов общественного транспорта в Киеве в период карантина (Фото: kyivcity.gov.ua)

Таком образом, начал курсировать автобус № 99-Д "Станция метро "Минская" - станция метро "Нивки" через Диагностический центр. А еще - троллейбус № 25 "Проспект Свободы" - ст.м. "Почайна", который должен улучшить транспортное сообщение жилмассива "Виноградарь".

Напомним, что 23 марта в Киеве ввели специальный режим общественного транспорта: воспользоваться им могут только сотрудники критически важной инфраструктуры при наличии спецразрешения.