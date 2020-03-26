У Києві визначилися з роботою метро на період карантину

Карантин у Києві через коронавірус діятиме по 24 квітня згідно з розпорядженням уряду про обмежувальні заходи для протидії поширення COVID-19. Столичний метрополітен, закритий ще 18 березня, в рамках протиепідемічних заходів не буде працювати до закінчення зазначеного терміну.

У київській мерії заявили про розширення переліку маршрутів громадського транспорту для окремих категорій городан, однак підземка залишиться законсервованою ще місяць.

"У зв'язку із рішенням Кабінету Міністрів щодо запровадження на всій території України режиму надзвичайної ситуації на 30 днів і продовження карантину до 24 квітня, раніше введені в Києві обмежувальні та протиепідемічні заходи також продовжуються до цього часу. Таке рішення зафіксовано у протоколі Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться в заяві прес-служби КМДА.

Зазначимо, що вчора - коли продовили карантин ще на 30 днів - мер Києва Віталій Кличко на прес-конференції зізнався, що не може сказати, коли буде відновлена робота метрополітену.

Також сьогодні на сайті КМДА була опублікована схема руху автобусів, тролейбусів і трамваїв на період до закінчення карантину. Були додані нові маршрути.

Автобусні маршрути:

№ 56-Д просп. Палладіна - ст.м. "Либідська"

№ 114 вул. Милославська - залізничний вокзал "Центральний"

№ 118 ст.м. "Чернігівська" - ст.м. "Політехнічний інститут"

№ 119 вул. Касіяна - Контрактова площа

№ 220 вул. Тростянецька - вул. Медова

№ 500 вул. Північна - залізничний вокзал "Центральний"

№ 99-Д ст.м "Мінська" - ст.м. "Нивки"

Тролейбусні маршрути:

№ 7 вул. Чорнобильська - ст.м. "Площа Льва Толстого"

№ 16 вул. Туполєва - Майдан Незалежності

№ 30 вул. Милославська - вул. Кадетський гай

№ 91-Н вул. Милославська - залізничний вокзал "Центральний"

№ 92-Н просп. Свободи - аеропорт "Київ" ім. В. Сікорського"

№ 25 просп. Свободи - ст.м. "Почайна"

Трамвайні маршрути:

№ 1 Михайлівська Борщагівка - станція "Старовокзальна"

№ 12 Пуща-Водиця - Контрактова площа

№ 14 просп. Відрадний - Контрактова площа

№ 16 ст.м. "Героїв Дніпра" - Контрактова площа»

№ 22 вул. Перова - завод ЗБК

№ 28-Д просп. Ватутіна - ст.м. "Позняки"

Схема маршрутів громадського транспорту в Києві на період карантину (Фото: kyivcity.gov.ua)

Таким чином, почав курсувати автобус № 99-Д "Станція метро "Мінська" - станція метро "Нивки" через Діагностичний центр. А ще - тролейбус № 25 "Проспект Свободи" - ст.м. "Почайна", який має покращити транспортне сполучення житлового масиву "Виноградар".

Нагадаємо, що 23 березня у Києві ввели спеціальний режим громадського транспорту: скористатися ним можуть тільки співробітники критично важливої інфраструктури при наявності спецдозволу.