В Киеве оплачивать парковку стало проще: что изменилось

Отмечается, что пользователям обновленной новой версии приложения "Киев Цифровой" больше "не нужно беспокоиться, что вы забыли закончить парковку".

Что изменилось

Выбирая и устанавливая время для автоматического завершения парковки, водителю нужно включить уведомление, и система напомнит о парковке за 15 минут до завершения времени.

При сканировании QR-билета на валидаторе больше не нужно никаких подтверждений в приложении.

Использованный билет останется на экране, чтобы можно было быстро показать его контролеру.

Через 2 часа после использования билет удалится автоматически, чтобы не мешать пользоваться действительными билетами. Запись об использовании сохранится в новостной ленте

Кроме того, был обновлен интерфейс, исправлены ошибки и оптимизирована работа приложения.

Обновление доступно в App Store или Google Play.

В Киеве увеличилось количество оплат за парковки

Как проинформировал профильный заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале, в столице водители заплатили в октябре за парковку 2,288 миллиона гривен, что почти в полтора раза больше, чем в августе.

Наибольшим спросом пользуются парковки в l зоне (около 96% от всей этой суммы).

Через сервис "Киев Цифровой" город получил 2,1 миллиона гривен. Также для оплаты парковки используются сервисы Parking UA, EasyРay, Приват24, iPay и Portmone.

Общая сумма штрафов, уплаченных в октябре, составила 4,557 миллионов гривен, что в полтора раза больше, чем в августе.



В октябре по сравнению с летом значительно уменьшилась средняя продолжительность одной парковки: